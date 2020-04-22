التموين: كل السلاسل التجارية ستشارك في معرض "أهلا رمضان"

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، إن الوزارة تحتفل بمعرض أهلًا رمضان، كل سنة، عن طريق معارض مركزية في عواصم المحافظات، لكن الأمر تغير هذا العام، نتيجة إلغاء الاحتفالات بسبب انتشار فيروس كورونا ، كان لا بد للوصول إلى حلول بديلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم: "اتفقنا مع أكثر من 76 منتج وكل السلاسل التجارية مشاركة معنا في معرض أهلًا رمضان، بواقع جناح داخل كل سوبر ماركت".

وأردف: "1300 مندوب يعملون معنا من أكبر شركتين للتجارة الإلكترونية، ونسبة الخصومات تتراوح ما بين 15% و20% وتزيد عن 20% في بعض المنتجات، ولدينا وفرة كبيرة من السلع الأساسية، بفضل التخطيط السليم، وقيادة واعية بأهمية المخزون الاستراتيجي".

وأشار، إلى أن معرض أهلًا رمضان، سيتيح السكر بسعر مخفض بواقع 7.5 كيلو والأرز 6.5 كيلو: "ولدينا وفرة كبيرة من المنتتجات، ولا يمكن يكون العرض قليل ونوفر السلع بهذا الشكل".

وواصل: "لو سمحتم بلاش تزاحم، ولو لقيتو سوبر ماركت زحمة بلاش تدخلوا فيه، وإحنا حريصين تماما على الموضوع ده، ونؤكد على أن التوزيع سيتم بطريقة حضارية، وأن يكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في السوبر ماركت".

وشدد، على أن بالسلاسل التجارية تهتم بتنوع الخضراوات بأسعار جيدة جدًا، مؤكدًا أن كل السلاسل التجارية التي تعاقدنا مع المعرض ستوفرها، لأن هذا الأمر في صالح المواطنين.

وأتم: "لدينا وفرة كبيرة جدا من السفرة مثل الماكريل والبوري والبلطي بأسعار جيدة جدًا، عشان الناس لو زهقت في الآخر، والكيلو بـ37 جنيه للمجمد، والناس هتلاقي كل احتياجاتها من السلع الرمضانية، زي الياميش والمكسرات وقمر الدين والزبيب وجوز الهند، وإنتاجنا من قمر الدين كبير، والناس هتلاقيه بسعر عادل، ومصر من أهم الدول المنتجة للتمر في العالم".