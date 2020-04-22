الثانية على التوالي.. ولادة سيدة مصابة بكورونا داخل مستشفى عزل إسنا

شهد مستشفى العزل الصحي بإسنا جنوب الأقصر، ولادة ثاني سيدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ تحويل المستشفى لعزل مصابي كوفيد- 19.

وكشف مصدر طبي لـ"الوطن"، أن عملية الولادة تمت قيصرية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، جراء إصابتها بكورونا، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبي المشارك.

وأكد المصدر، أن السيدة تمكث الأن بقسم الرعاية المركزة، حالتها مستقرة إلى حد كبير، لكن سيجرى عمل فحص جديد لاستبيان مدى إصابتها بالفيروس، إلى جانب فحص طفلتها التي نقلت لقسم الحضانة.