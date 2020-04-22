بعد مناشدتها للسيسي.. "التضامن" تنتفض لتلبية احتياجات "الحاجة زينب"

أعرب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن فخرة الشديد، بسرعة استجابة أجهزة الدولة في التعامل مع استغاثة المواطنة زينب أحمد عطية، من الإسكندرية، التي توجهت في استغاثتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن انقطاع معاش كرامة منذ ستة أشهر، "فخور بهذا الإنجاز.. تحيا مصر".

وأضاف "يونس"، خلال منشور له، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه فور رصد الاستغاثة، من خلال فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وعرض حالة المواطنة على المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تم بحث ودراسة حالة المواطنة.

أشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مديرة التضامن، بّينت أن سبب إيقاف معاش كرامة للمواطنة، هو قيامها بالسكن بعنوان يختلف عن العنوان المثبت بملف المواطنة، وأثناء التتبع، لم يتم العثور عليها، وتم استقبال المواطنة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وصرف مبلغ نقدي 250 جنيه مساعدة فورية، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 250 شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي، لمدة عام، أو لحين إنهاء اجراءات معاش كرامة.

وأوضح أنه جرى دعم المواطنة بالمواد الغذائية، وتم العرض عليها في حال قبولها الإقامة بدار رعاية المسنين، سيتم قبولها على الفور.