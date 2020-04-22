الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الأربعاء، عن ارتفاع درجات الحرارة، وأن تشهد القاهرة الكبرى، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ومن المتوقع أن يسوده طقس حار نهارا لطيف ليلا، على الوجه البحري، وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا لطيفا نهارا، مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

وتوقع الخبراء، أن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس، كما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وأن يشهد شمال الصعيد، طقسا شديد الحرارة نهارا، لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد، طقسا شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 34

طنطا الصغرى 21 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 25

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 24