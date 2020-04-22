مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج، دائرة مركز شرطة المنشاه، بسبب انفجار إطار السيارة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بحدوث انقلاب لسيارة ربع نقل سيارة ووجود ومتوفي ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قنا قيادة يوسف حسين محمد، 25 عاما سائق ويقيم دائرة مركز نجع "حمادي – قنا" اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من محمد حسين محمد، 27 عاما عامل، عمرو محمد عبد الله 24 عاما عامل، وليد رجب أبوزيد، 18 عاما عامل ويقيمون بذات الناحية مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "

تم نقل المتوفي والمصابين لمستشفي سوهاج العام، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.