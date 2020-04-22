صور.. لجان التموين تتسلم القمح من مزارعي كفر الشيخ

تستقبل لجان التموين بمحافظة كفر الشيخ، التي جرى تشكيلها بمعرفة مديرية التموين، القمح من المزارعين فى الشون والصوامع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرص أعضاء اللجان على ارتداء "الكمامات والجلافزات"، مع تطهير أيديهم بالكحول الإيثيلى كل فترة.

من جانبه تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 7559 طنا و64 كيلو جراما من محصول القمح من المزارعين، لافتًا أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار محافظ الإقليم، إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة، تبلغ 146 ألفا و 714 فدانا، ومتوسط انتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 أطنان، والمستهدف توريده 180 ألف طن للشون والصوامع، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.

وشدد "نور الدين"، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصراً، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال الشهر الكريم.