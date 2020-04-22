خبز وسلع وبوتاجاز.. قرارات مهمة من "التموين" قبل حلول شهر رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من القرارات الخاصة باستعدادات الوزارة للعمل في شهر رمضان الكريم.

وجاءت قرارات وزير التموين، بتحديد عمل المخابز البلدية من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء في شهر رمضان المعظم، لتنظيم العمل خلال الشهر الكريم.

ونص القرار على السماح للمخابز المستثناة العمل حتى التاسعة مساء على أن تنظم كل مديرية مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

كما نص القرار على التأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وشدد المصيلحي على أن القرار شمل تكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وجودة كل السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، خصوصًا الهامة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة "العامة، المصرية" وكذا المجمعات الاستهلاكية، وكل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما وجه المصيلحي بمتابعة توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والرقابة، وكذلك المتابعة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكل أنوعها بمحطات الخدمة.

ونص القرار على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، وسيخطر قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميا من كل المديريات على مستوى الجمهورية.