طبيب بعزل إسنا: علقنا زينة رمضان.. وحالة الولادة جددت فينا الأمل

أكد الدكتور شريف موسى، استشاري العناية المركزة بمستشفى إسنا المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إن ولادة مريضة بالفيروس بالمستشفى، كانت من أفضل اللحظات التي شهدها الطاقم الطبي، حيث تسببت في فرحتهم كثيرًا، وأعطتهم أملًا كبيرًا، خاصة أنه كان خوف شديد على الأم والطفل.

وأضاف "موسى"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على شاشة القناة الأولى، بالتليفزيون المصري، أن هذة اللحظات تتجدد الأمل كل يوم مع شفاء المرضى وخروجهم من المستشفى، مشيرًا إلى أنه بعد دخول أطفال مصابين بالفيروس المستشفي، عمل طاقم التمريض على توثيق العلاقة معهم، للتخفيف من الخوف الموجود بداخلهم، وحتى يخضعوا للعلاج بطريقة صحية وآمنة دون خوف، مؤكدًا أن إدارة المستشفى تحرص على تشغيل أغانٍ للأطفال في إذاعتها الداخلية حتى لا يشعروا بالعزلة.

وتابع استشاري العناية المركزية، أن المستشفى قامت أمس بتعليق زينة رمضان، لإضفاء البهجة على الطاقم الطبي والتمريض والمرضى في المقام الأول، ورفع الروح المعنوية للمرضى، لأن العامل النفسي مهم في خطوات العلاج، خاصة في ظل انعدام أي فرصة للأطباء أو الممرضين أو المرضى للاستمتاع بشهر رمضان في منازلهم ومع أسرهم.