جامعة أسيوط تمد إجازات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالخارج

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بمد إجازات أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين العالقين بالخارج، وذلك من 15 مارس الماضي وحتى انتهاء فترة تعطيل الدراسة، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لمن انتهت مدة إجازاتهم .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك القرار يأتي تيسيراً لأصحاب الإجازات المختلفة سواء من أعضاء بعثات علمية أو مرافقة زوج أو زوجة للباحثين، أو العاملين بالجامعة، وذلك وفق القواعد والشروط الممنوحة لهم إجازاتهم السابقة، والتي تعتبر سارية على أن يتم تجديدها بعد انتهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر ومعظم دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي أسفرت عن وجود مصريين عالقين في كثير من الدول العربية والأجنبية.

وأشار "الجمال"، إلى مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة في مجملها إلى دعم ورعاية كافة المنتسبين إلى جامعة أسيوط والتيسير عليهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومعاونتهم على عبور أزمة "كوفيد 19" بأمان.