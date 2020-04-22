بالصور.. الاحتفال بشفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا في طنطا

احتفل الطاقم الطبي بالمدينة الجامعية في طنطا، بخروج 6 حالات تماثلوا للشفاء وتعافيهم من فيروس كورونا. وحرص الأطباء والتمريض وجميع العاملين في المدينة الجامعية على الاحتفال بالحالات، رافعين علامات النصر.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة عن سعادته بخروج 6 مصابين عقب تعافيهم من فيروس كورونا، بعد أن قضوا فترة العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات، وتم تحويلهم للمدينة الجامعية لحين خروجهم.

وأكد الدكتور متولي أبو رية، مدير العزل الصحي بالمدينة الجامعية، أن نتائج التحاليل أكدت سلبية عيناتهم وتعافيهم من الفيروس. كما أوضح الدكتور محمد السويدي مسؤول مكافحه العدوى أن الحالات التي تم شفائها من الغربية وشبرا الخيمة وأشمون، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمه سيتم خروج أكثر من 9 حالات أخرى.

وقد حرص أعضاء الجيش الاأيض بالمدينة الجامعية على الاحتفال بشفاء الحالات الـ6، وتم التقاط الصور التذكارية معهم والإشارة بعلامة" النصر" تعبيرا عن فرحتهم بالتغلب على الفيروس، وقام الأطباء بتوديع الحالات على بوابة المدينة الجامعية قبل التوجه لمنازلهم.

ووجه "حميدة" الشكر للأطباء والتمريض على الملحمة التي يسطرونها بجهودهم وتكاتفهم فى علاج المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم الحالات المصابة على مدار الساعة.