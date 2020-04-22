"صحة الغربية": شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلن الدكتور الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تماثل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في المدينة الجامعية بطنطا للشفاء، بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل الخاصة بهم، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وحصولهم صباح اليوم الأربعاء، على إذن خروج والعودة لمنازلهم.

وكشف في تصريحات للصحفيين، تحسن حالة 14 مصابا بفيروس كورونا، وتحويل نتيجة العينات من إيجابي إلى سلبي، كما أكد أخذ أخر عينة لـ11 حالة تحسنت حالتهم، وبعد ظهور نتائج تحاليل خلال الـ48 ساعة، يقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي، إلى منازلهم.