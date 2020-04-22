الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة و608 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الصحفي الفرنسي نادر علوش، أكد عبر حسابه على تويتر، أن حالة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن العائلة المالكة القطرية استعانت بفريق طبي من الولايات المتحدة يضم اثنين من الأطباء اليهود؛ لعلاج والد تميم حاكم إمارة قطر.

وكتب علوش على تويتر: "أمير قطر السابق بين الحياة والموت بعد التقاطه فيروس كورونا، وأرسل فريق من الأطباء الأمريكيين.. من بينهم 2 من اليهود".