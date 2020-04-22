توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة نهارا على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني، عن توقعات حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا الخميس، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا، على أن تسقط أمطار خفيفة على السوحل الشمالية الغربية.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن يسود الجمعة الموافق أول أيام رمضان طقس حار نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة صباحا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على معظم محافظات الجمهورية، أما السبت يكون الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس 23 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس الجمعة 24 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس السبت 25 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.