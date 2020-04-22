هاتمتحن إزاي.. نائب رئيس جامعة المنصورة يرد علي أسئلة الطلاب

قال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، إن مجلس الجامعة حدد الشكل العام للفصل الدراسي الثاني، وترك للكليات اختيار صورة الامتحانات بحيث تكون أسئلة قصير، ومعروفة للطلاب من قبل الامتحان بفترة، موضحًا أن وقت الامتحان ممتد، وليس محدد بوقت قصير، ومدة رفع الإجابة تصل إلى 5 ساعات، والإجابة بخط اليد.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني للملتقى الأول عبر الإنترنت الذي نظمته جامعة المنصورة بعنوان "التغييرات فى عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد"، والذى نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، واتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية الرائدة بالجامعة وخاصة أسرة طلاب من أجل مصر يومي 21 و 22 إبريل 2020 .

وأشار "عطية" إلى أن جميع الكليات ستعقد اجتماعات وتحدد الوسيلة المناسبة لطلابها سواء بحث أو امتحان، وآخر موعد للرد سيكون يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الجامعة "وردت إلينا أن كلية الحقوق اختارت الأبحاث لطلابها، ويقدر الطالب يسأل في كليته "انتم ناوين علي إيه".

وأكد أننا سنعلن عن البحث وشكله، وسننشر فيديوهات تدريبية، ولا نريد اجتهادًا، ورفض البحث سيكون بسبب "عدم الالتزام بالشكل"، فمثلا لو مطلوب عدد صفحات معينة، تلتزم به، أو شكل معين للكتابة"، محذرًا من عدم الالتزام بالوقت، "لا تترك نفسك حتى آخر لحظة"، كما أننا سنعامل البحث علي أنه ورقة امتحان، وليس إبداء رأي.

وأوضح، قبل موعد الامتحان بفترة سينزل 40 أو 50 سؤال علي المقرر، ويوم الامتحان سيدخل علي صفحته ببرنامج "ابن الهيثم " ويصور الورقة ويجيب فيها بخط اليد، ويرسلها على البرنامج، وسيكون الوقت ممتدًا، وقد يصل إلى 6 ساعات، تجنبًا لقطع الإنترنت، إضافة إلى توزيع الدفعات على الوقت حتى لا يدخل عدد كبير على البرنامج في وقت واحد.

وذكر أن امتحان الـ"أون لاين" سيكون في عرف الامتحانات" أوبن بوك"، من مجموعة أسئلة معلنة من قبل، مؤكدا أنها ليست تمثيلية، وإنما صورة مختلفة للامتحان، وفيه كنترول وتصحيح وحضور وغياب ونتيجة تعلن، وكل المطلوب من الطالب أن المطلوب يتعمل في وقته.

وعن الفرق النهائية بكافة الكليات قال إنها ستمتحن بصورة طبيعية بعد انتهاء تعليق الدراسة، وبالنسبة إلي الفرقتين الرابعة والخامسة من كلية الطب سيطبق عليها نفس النظام على مستوى الجامعات المصرية، وستعلن عنها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وخلال أيام قليلة سيعلن عن تفاصيلها.