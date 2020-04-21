رئيس جامعة المنصورة: العالم تغير بسبب كورونا وعلينا إعداد أنفسنا

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن "العالم تغيير وسيتغير أكثر بسبب فيروس كورونا المستجد، ورأينا ما حدث لبرميل البترول في أمريكا والذي وصل سعره إلى " -37 "، والقيمة التسويقية لبرنامج "زوم" زادت إلى 4 مليارات دولار، ولأول مرة نرى مظاهرات في أمريكا ضد الإدارات، ومن مظاهر التغير أن الناس لم تخرج لشم النسيم، ولازم نشوف كجيل ممكن نعمل إيه، ولازم نسبق هذا التغيير ونعد أنفسنا له".

جاءت تصريحات "عبدالباسط"، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الأول عبر الإنترنت، الذي نظمته جامعة المنصورة اليوم، بعنوان "التغييرات في عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد"، الذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية الرائدة بالجامعة، ومنها أسرة طلاب من أجل مصر، يومي 21 و22 إبريل 2020.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، في كلمته، أن هذا الملتقى جاء ليؤكد أننا لن نلعن الظروف ولم نستسلم في مواجهة الأزمة، ولا ننظر إلى الجانب السيئ فقط، ونستثمر ما تم ونتقدم في كل المجالات، مشيرا أن الملتقى هو أول نشاط طلابي يتم في هذا الوقت الصعب الذي نعيش فيه.

وقال "عبدالباسط"، "إننا أقوى من أي شيء بإيماننا بالله وقدراتنا أن نحدث التغيير بل ونسبق، وأن يكون لدينا أحساس داخلي أن نكون أقوى، وسنتجاوب مع كل التغيرات".

وأكد رئيس الجامعة، على قدرة مصر على عبور الأزمة الراهنة مشيدا بالجهد المبذول من المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة فى عقد هذا الملتقى عبر منصة إلكترونية فى ظل الإجراءات الاحترازية وتعليق الدراسة.