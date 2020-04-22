بـ14 مليون جنيه.. دمياط تتسلم معدات جديدة للنظافة وتسوية الطرق

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال استلام معدات ومهمات جديدة للنظافة وتسوية الطرق بتكلفة إجمالية 14مليون و300 ألف جنيه، وذلك خلال زيارتها اليوم لمدينة رأس البر.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات بالديوان العام، عن المعدات والتى تضمنت سيارتين قلاب سعة 20 طنًا، بتكلفة قدرها 4 ملايين و300 ألف جنيه، والتي من المقترح ضمها إلى معدات الطوارئ بديوان عام المحافظة، بما يخدم حملات النظافة بكافة المناطق.

وأشارت "عوض" إلى أن المحافظة تضع على عاتقها تطوير منظومة النظافة، ودعمها بالعمالة والمعدات اللازمة، للوصول إلى الأداء المطلوب خلال الفترات المقبلة.