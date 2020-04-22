بسبب انخفاض الأسعار .. إقبال على شراء ياميش رمضان بمدينة الطور

انتشرت شوادر بيع الياميش بمنطقة المنشية بمدينة الطور، في محافظة جنوب سيناء، وسط إقبال كبير من المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم، وقبل بدء سريان ساعات الحظر المطبقة ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال محمد أحمد، يعمل في محل بيع الياميش بمدينة الطور،إنه يوجد إقبال من المواطنين على الشراء قبل ساعات من قدوم شهر رمضان، تزامنًا من صرف مرتبات الموظفين.

وأكد على انخفاض سعر مختلف أنواع الياميش هذا العام عن العام الماضي بنسبة تتراوح من 10٪ إلى 15٪ ، مما زاد من نسبة الإقبال على الشراء بكميات أكبر مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن سعر كيلو الزبيب المصري بلغ 60 جنيه، والزبيب الإيراني 80 جنيه بعد أن كان وصل إلى 100 جنيه في العام الماضي، وتراوح سعر كيلو البلح من 20 إلى 43 جنيه حسب النوع، جوز الهند 58 جنيه للكيلو، وقمر الدين من 9 إلى 33 جنيه، وسعر المشمشية 75 إلى 100جنيه، وسعر القراصيا من 65 إلى 80 جنيه، وسعر التين 95 جنيه.

بينما سجلت أسعار العصائر من 20 إلى 32 جنيه لكل من التمر هندي، والخروب، والسوبيا، والليمون نعناع، وأسعار المكسرات " سعر اللوز 76 جنيه للكيلو، وسعر البندق الحصى 120 جنيه للكيلو والبندق المقشر 200 جنيه، وسعر اللوز الأمريكي 200 جنيه، وسعر عين الجمل 100 جنيه.