استقرار الحالة الصحية للطفل المولود بـ"عزل إسنا "ووالدته

أكدت إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب الأقصر، اليوم، استقرار الحالة الصحية لمولود السيدة التي وضعته أمس، في عملية ولادة قيصرية، تعد الثانية بالمستشفى بعد تحويلها مؤخرًا لمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا.

وقالت إدارة العلاقات العامة إنه تم تسمية المولود باسم " قصيل صديق"، وحالته الصحية جيدة، وتمت العملية القيصرية تحت إشراف من الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير المستشفى، ولفتت إلى أن الأم تمكث الآن بصحة جيدة داخل قسم الرعاية المركزة، مع فحص الطفل قبل آن يتم نقله لقسم الحضانة، تمهيدًا لعمل مسحة طبية له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان مستشفى العزل بإسنا قد استقبل سيدة حامل تقيم غرب الأقصر، وكشفت التحاليل المعملية التي أجريت لها عن إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وبفحصها من جانب الفريق الطبي بمستشفى العزل تبين إن حالتها مستقرة فيما يتصل بالحمل.