الهيئة الهندسية: الانتهاء من أعمال تطهير بحيرة المنزلة 30 يونيو المقبل

استعرض اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تطوير واستعادة تطوير وكفاءة بحيرة المنزلة، قائلا إن مساحة البحيرة 250 ألف فدان، لافتا إلى أنهم يعملون من خلال 4 محاور لتطوير البحيرة، الأول إزالة الهيش والمخلفات بالبحيرة بالكامل، حيث تبلغ مساحة المنطقة التي كان بها الهيش 44 ألف فدان، وتكلفة الإزالة 1.2 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 85% بعد إضافة منطقة ناحية بورسعيد ويجري الانتهاء بالكامل.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاحه محطة معالجة مياه الصرف في المحسمة بالإسماعيلية، أن المحور الثاني يتمثل في أعمال تكريك لقاع البحيرة، أما المحور الثالث يتضمن أعمال إنشاء طريق حول حدود البحرية بطول 80 كمن بتكلفة مالية 3.6 مليار جنيه، مؤكدا أن أعمال التطهير ستنتهي في نهاية يونيو المقبل.