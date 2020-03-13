انتشال جثة صياد غرق في بحيرة المنزلة ببورسعيد

انتشل أهالي منطقة القابوطي ببورسعيد، جثة لصياد في العقد الخامس من العمر بعد أن لقي مصرعه، مساء اليوم، غرقا في ظروف غامضة بمياه بحيرة المنزلة من جهة القابوطى.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بتلقيهم بلاغا من أهالي منطقة القابوطي، بوجود غريق داخل بحيرة المنزلة في الجهة المقابلة لمنطقتهم، حيث طفت جثته فوق المياه.

وعلى الفور تحرك رجال البحث الجنائي لموقع البلاغ وتم التحفظ على الجثة التي انتشلها الأهالي، وتبين من تحريات رجال المباحث أن الغريق يدعى أحمد عوض عيد (50 سنة)، كما تبين من الكشف الظاهري للجثة أن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق".

نقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى لمشرحة مستشفى الحميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.