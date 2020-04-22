السيطرة علي حريق بمصنع "فايبر" في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمصنع فايبر وأدوات صحية بقرية السيفا بطوخ وتولت النياية التحقيق .

تلقى محمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ والقائم بأعمال رئيس المدينة، بلاغا بنشوب حريق بمصنع "بانيوهات وفايبر" بناحية قرسة السيفا التابعة للمدينة .

انتقل الرائد محمد رجب مدير الحماية المدنية بطوخ للموقع، وتم الدفع بسيارات من طوخ وبنها، والسيطرة على الحريق وجار التبريد .

وقال نائب رئيس مدينة طوخ إن المصنع المحترق علي مساحة 500 متر مربع تقريبا، وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية وهناك لجنة لبحث أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر المالية .