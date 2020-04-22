بعد إعادة إعمارها.. الأورمان تسلم 60 منزلا لأهالي القرنة في الأقصر

شهد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، اليوم، فعاليات تسليم وافتتاح المرحلة الثانية من البروتوكول الثالث لعام 2019 /2020 لتطوير القرى الأكثر احتياجاَ، شملت 60 منزلا بعد إعادة إعمارها لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في قريتي السيول وحاجر الضبعية.

وأوضح عبد الجابر، أنه جرى تسليم المنازل بعد إعادة تأهيلها عن طريق صندوق تحيا مصر، متابعا: "في قرية السيول جرى إعادة تأهيل 30 منزلا بعمل أسقف خشبية وطبقة خرسانية ومحارة ووصلات سباكة وكهرباء داخلية جديدة وسيراميك ودهانات خارجية وداخلية وتركيب مراوح وإنشاء حمام ومطبخ، والأمر نفسه ينطبق على 30 منزلا في قرية حاجر الضبعية".