رئيس التحرير

محمود مسلم

الأزهر يحسم صيام "يوم الشك" الموافق 30 من شعبان 

كتب:

سعيد حجازي وَعَبَد الوهاب عيسي
09:56 م | الأربعاء 22 أبريل 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حسم الأزهر عبر مجمع البحوث الإسلامية الإجابة علي سؤال ما حكم صيام يوم 30 من شعبان؟

وقال المجمع في جوابه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الراجح والمفتى به: أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالاثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.

قال النووي: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.