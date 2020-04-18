"مبيض محارة" يبدع فى أداء الترانيم مع بسمة وهبة: نفسي أخدم

بمناسبة عيد القيامة المجيد، استضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، جمال بسطا، يعمل "مبيض محارة" ولكنه صاحب موهبة كبيرة في الترانيم.

وقدم جمال بسطا، ترانيم بصوته الرائع، موضحا أن والده طالما كان يشجعه على حضور الاجتماعات، ويعمل دائما على الخدمة في الكنائس.

وأعرب بسطا، عن سعادته الكبيرة، بالاستضافة في البرنامج، مشيرا إلى أن والده شجعه على إلقاء الترانيم في الاجتماعات بالكنيسة منذ أن كان صغيرا.

وتابع: "كان نفسي أطلع خادم، ووالدتي قالتلي إني صوتي حلو وصحابي، وجدي كان دايما يقولي أنت هتبقى خادم كبير وهتطلع على التلفزيون، ونفسي أخدم واشتغل بموهبتي".