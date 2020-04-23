خبير تكنولوجيا: شباب حققوا أرباحا كبيرة من تطبيق "تيك توك"

قال الدكتور محمد الجندي خبير تكنولوجيا المعلومات، إن بعض الشباب استخدموا تطبيقات "تيك توك ولايكي" لعمل إعلانات عليه.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" إن عددا من الشباب حقق متابعات كثيرة على "تيك توك" وأصبح لديهم عدد كبير من المتابعات والوصول "الترافيك" وأنهم استخدموا حساباتهم في عمل اعلانات مدفوعة الأجر.

وأشار الجندي إلى أن الخروج عن المألوف يحقق نسبة "ترافيك" عالية وأن البعض يخرج عن المألوف من أجل تحقيق أرباح مادية كبيرة.

وأكد الجندي أن تطبيق تيك توك وتطبيق لايكي لا يخضعوا للمراقبة ولا يمكن الإبلاغ عن المحتوى الموجود عليهم بعكس شبكات "فيسبوك وتويتر".

وعلق الجندي على حالة الطالبة حنين حسام والتي دعت الفتيات للمشاركة في تطبيق للبث المباشر مستبعدًا أن يكون التطبيق خاص بالدعارة "مقدرش أقول أنها توصل لمستوى دعارة لان ده لفظ كبير شوية".

وأكد الجندي أن الأمر مجرد خروج عن المألوف من أجل تحقيق أرباح مادية نظرًا لأن الغير مألوف يحقق "ترافيك".

ونصح الجندي الأباء بضرورة وضع تطبيقات الرقابة الأبوية على هواتف وأجهزة الأطفال لمراقبة المحتوى الذي يتابعه الأطفال.