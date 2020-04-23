سكرتير مساعد الدقهلية: خصم 1% من المقاولين غير الملتزمين بحماية عمالهم

قادت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، أمس، جولة مفاجئة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فى مواقع العمل لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وقالت منال الغندور، إنه تلاحظ أثناء الجولة عدم التزام بعض مقاولي العمليات بتوفير المستلزمات الطبية للعمال أثناء ممارستهم العمل، داخل المواقع.

وأضافت السكرتير المساعد، في تصريح صحفي، أن التقرير الذي تم إعداده بنتائج حملات المرور بضرورة تطبيق القرار 248 الذى أصدره محافظ الدقهلية ويتضمن خصم 1% من قيمة التعاقد مع المقاولين لتنفيذ هذه المشروعات لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية وسلامة العمال معهم.

وأكدت الحرص الكامل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة قيام مقاولى العمليات التى يتم تنفيذها بجميع المشروعات بنطاق المحافظة بالالتزام بتوفير المستلزمات الطبية للعمال العاملين معهم حرصا على صحتهم وحياتهم.

وتفقدت "الغندور" المشروعات الجارى العمل فى تنفيذها بمراكز ميت سلسيل ومنيه النصر وتمى الامديد وبنى عبيد ودكرنس وذلك للتأكد من قيام مقاولى العمليات بهذه المشروعات بتوفير كافة الوسائل الطبية والمستلزمات الواقية للعمال القائمين على العمل فى هذه المشروعات التى تتمثل فى القفازات والكمامات والجونتيات وكذا تنفيذ أعمال التطهير لمواقع العمل التى تستهدف حمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا.

وتفقدت فى مركز ميت سلسيل مدرسه عبد الرحمن شحات للتعليم الأساسي بعزبة راشد بقرية الكفر الجديد، والمرور على مشروع إنشاء وإعادة تأهيل محطة مياه ميت سلسيل، وفي مركز منية النصر تم المرور على مشروع إحلال وتجديد كوبرى الكيلو 27 على ترعة البحر الصغير أمام قرية أبو ذكرى، وكذا المرور على مشروع إحلال وتجديد كوبرى 37 على ترعة البحر الصغير أمام قرية الكردى ، وفى مركز تمى الامديد تم المرور على مشروع الصرف الصحى بمدينه تمى الأمديد، وفى مركز بنى عبيد تفقدت السكرتير المساعد تنفيذ مشروع كوبرى على ترعة رى من بحر الزيات على الطريق المؤدى إلى صوامع الغلال بالعزبة 12، فى مركز دكرنس تم المرور على مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقريه نجير، وكذا مشروع الصرف الصحى لقرى ديمشلت وكفر الباز وميت النحال وأيضا المرور على مشروع إنشاء كوبرى على ترعة شلبى بقرية المحمودية.