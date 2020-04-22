"البنتاجون": الجيش الأمريكي سيواصل الالتزام بحقه في الدفاع عن النفس

قال مسؤولان رفيعان في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران كانت تهدف إلى تحذير طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار المسؤولان، إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل الالتزام بحقه في الدفاع عن النفس بدلاً من أي تغييرات في قواعده، وقال نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست، في مؤتمر صحفي في البنتاجون اليوم: "إن الرئيس الأمريكي أصدر تحذيراً مهماً للإيرانيين، وما كان يؤكد عليه الرئيس ترامب، هو أن جميع سفننا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس".

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن "إن القوات الأمريكية لها حق الرد على أي عمل عدائي أو نوايا عدوانية".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل خطير من السفن الأميركية في الخليج.