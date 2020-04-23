الصحة العالمية: الدول صاحبة المنهجية الواحدة نجحت في تخطي كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن فيروس كورونا "كوفيد 19" هو فيروس جديد ومعركتنا ما زالت معه محدودة، ويوما بعد يوم تظهر لنا ملامح هذا الفيروس من حيث تركيبته الجينية وديناميكيته وانتقاله وانتشاره.

وأضاف المنظري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن التجارب التي مرت بها الدول منذ بداية هذه الأزمة، والدول التي نجحت في التعامل مع هذا الفيروس بأقل الأضرار نجحت من خلال تطبيق منهجية واحدة وهي الحكومة الواحدة والمجتمع الواحد وحزمة من الإجراءات تشمل تقوية النظم الصحية لكن بالتزامن مع تقوية الإجراءات الوقائية.