كورونا يصيب العشرات من طاقم سفينة سياحية رست قبالة سواحل ناجازاكي

قال مسؤولون يابانيون إن 33 من أفراد طاقم سفينة سياحية تديرها إيطاليا رست قبالة سواحل ناجازاكي ثبت إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، بعد يوم من الإبلاغ عن أول حالة على متن السفينة.

وكانت السفينة "كوستا أتلانتيكا"، رست في الميناء الياباني، أواخر يناير الماضي، لإصلاح عطل وصيانة من قبل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكرت شركة ميتسوبيشي، أمس الثلاثاء، أن أفراد الطاقم لم يغادروا السفينة منذ منتصف مارس، وظهر المرض، على متن السفينة التي تُقل 623 من أفراد الطاقم، بينهم مترجم ياباني، وليس على متنها ركاب.

مسؤولون: المصابون لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن

وقال المسؤولون إن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، ويخضعون لحجر صحي في غرف فردية على متن السفينة.

ويحقق مسؤولون في ناجازاكي في كيفية إصابة أفراد الطاقم بالوباء.

وبينما تشهد اليابان انتشارا للعدوى على الصعيد الوطني، فإن تفشي المرض بين ركاب السفن يثير المخاوف بشأن الاختبار وقدرة مستشفى ناجازاكي، التي يوجد فيها 102 سرير فقط.

وكانت اليابان أعلنت الطوارئ لمواجهة الوباء الذي أدى لإصابة حوالي 11 ألفا و500 شخص، ووفاة 280 على أراضيها حتى الآن.