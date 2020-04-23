مفتي الجمهورية: من يقف أمام دفن الميت "آثم"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن دفن الإنسان واجب علينا ومن مبدأ البشرية التكليف بدفن الإنسان، وهو حق إنساني أن يوارى الإنسان بالتراب، ولا يجوز أن أقف عقبة في سبيل دفن الإنسان ويجب اللجوء للعلماء والمتخصصين في حال التشكك في تسببه في أضرار.

وشدد علام على أن وزارة الصحة أكدت أن عدوى فيروس كورونا لا تنتقل من الشخص المتوفى، وهناك احتياطات كاملة ولا خطر ولا خوف من التعامل مع جثة المتوفى، ومنع دفن أي إنسان لا مبرر له وأمر لا يليق بحق الإنسان الذي توفي ويجب التعجيل في دفن الإنسان وفقا للشريعة.

واستكمل علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شهامة الإنسان المصري إذا وجد ميتا غريبا يقوم بفتح المدافن أمام جثة المتوفى، وإذا منعنا دفن الإنسان أثمنا جميعا.

وكشف علام أن النجاة الحقيقية لتجاوز الأزمة الراهنة يكمن في الالتزام ووعي المواطنين، وهذا الوعي لايأتي إلا من أهل الاختصاص، والقرارت تصدر بناء على دراسات وأبحاث ومراعاة للواقع، كاشفا أنه في ظل منع العزاءات وغيرها أهل الميت لديهم وسائل للترحم عليه والدعاء والذكر والصدقة أفضل من تجمعات العزاء.