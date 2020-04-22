مفتي الجمهورية: الداعي لصلاة التراويح على الأسطح وأمام المساجد "آثم"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدعوات الخاصة لصلاة التراويح أمام المساجد أو على أسطح العمارات الذي يقوم بها مخالف ومرتكب للإثم، والتجمعات تخالف التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا ويجب ألا نتبع ذلك، مؤكدا أن البيت هو المسجد لننير البيوت بهذه العبادات، وهو فرصة أيضا للتقارب الأسري.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "نصلي التراويح في البيت لوحدنا أو مع أولادنا ويستطيع الإنسان عمل برنامج يومي مع أولاده في المنزل، وعمل ورد قرآني بعد صلاة التراويح مع أولاده أو قراءة ورد ذكر مع أولاده".

وشدد علام على أن معتاد صلاة الجمعة والجماعة في المسجد إذا صلى في المنزل بسبب الظروف الراهنة أخذ الأجر كاملا: "لو صليت في بيتك أخذت أجر الجماعة كاملا بدون نقص لمن معتادي الصلاة في المساجد في جماعة، كأنه في كل وقت للصلاة بالمسجد، والمعذور مأجور" لأنه لم يمنع نفسه".