هل درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حقيقة تأثير درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والعمل على الحد من انتشاره، موكدًا أنه لا توجد معلومات حول هذا الشأن.

وأضاف "المنظري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا ينتشر في جميع أنواء الأجواء، سواء طقس بارد أو جاف أو حار، حيث إنه منتشر حاليا في دول ذات طقس حار.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أنه يجب على الدول استمرار تطبيق حزمة الإجراءات الوقائية من حيث منع التجمعات، حظر التجوال، التباعد الاجتماعي بين الأشخاص واتباع وسائل النظافة والوقاية الشخصية.