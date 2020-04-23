عاجل.. النائب العام يأمر بحبس حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وستعلن النيابة العامة في بيان لها باكر تفصيلات ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى المتهمة.

كانت النيابة العامة، أمرت بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر، وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح أمس، بعد أن واجهتها، بما نسب إليها من اتهامات، وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم، بضبطها مجرى التحريات.

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، بدأت تحقيقاتها مع الطالبة حنين حسام، صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"، الذي أثار جدلًا على "تيك توك" و"لايكي"، لبثها فيديو للتحريض على الفسق والفجور. وظهرت "حنين" في فيديو من منزلها، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة، "أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. وتطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة".

قالت "حنين" في الفيديو: "أنا عارفة إن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس". وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة". وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

واستكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار".

وتابعت "حنين" في الفيديو: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".