مدير مستشفى النجيلة: فترة علاج كورونا وصلت لـ37 يوما مع أحد المرضى

قال الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة للعزل الصحي إن مصابي كورونا بحالة جيدة ويستجيبون للعلاج بعد تطبيق البرتوكول العلاجي كاملًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "يوميًا فيه حالات شفاء وبيخرجوا يروحوا"، مشيرًا إلى أن البرتوكول العلاجي في مصر تحدده اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، مشددًا على أن البرتوكول موحد على جميع المستشفيات.

وأكد أن الاستجابة للعلاج تختلف من شخص لآخر حسب سنه وحسب معاناته من أي أمراض مزمنة، لافتًا إلى أن فترة العلاج تبدأ من أسبوع وتمتد لـ37 يوما، حيث خضع أحد المرضى للعلاج لمدة 37 يوما.