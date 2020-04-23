وفاة 27 شخصا جراء كورونا في العاصمة الروسية "موسكو"

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الوباء في العاصمة الروسية "موسكو" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المركز، إلى أن أعمار المتوفين تتراوح بين 38 و90 عاما، وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا المستجد في موسكو من 261 إلى 288 حالة خلال آخر يوم.

وكانت السلطات في موسكو قد سجلت 28 وفاة بكورونا المستجد ،أمس الأول الثلاثاء، بالإضافة إلى تأكيد 7 وفيات في مقاطعة موسكو ظهر أمس الأربعاء.

وبلغ عدد المصابين بـ"كوفيد 19" في روسيا نحو 58 ألف حالة مع 513 وفاة حتى ظهر أمس الأربعاء، وتعافى أكثر من 4.4 ألف مصابا.

وبات عدد المصابين الجدد الذين تم الإعلان عنهم ظهر أمس الأربعاء أقل مما كان قبل يوم من ذلك "5236 حالة مقابل 5642".