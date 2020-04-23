السقا مشيدا بسيطرة لبنان على كورونا: كل واحد ماشي وراه ترمومتر

وجه الفنان أحمد السقا الشكر للسلطات اللبنانية وسيطرتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السقا خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إنه متواجد في لبنان منذ شهرين ونصف لتصوير برنامجه الجديد "اغلب السقا" والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني عبر فضائية "mbc مصر".

وتابع: "تم السيطرة على الموضوع بشكل احترافي وإحنا لما نزلنا نشتغل كان كل واحد عليه واحد وكل واحد ماشي وراه واحد بترمومتر وميزان حرارة والموضوع كان قمة في الشياكة والحرفية والبرتوكول اتنفذ"، موضحًا أنه أجرى تحاليل كورونا مرتين.

وداعب السقا شريف عامر قائلًا: "أنا هطلب منك طلب محدش طلبه من التمانينات"، مضيفًا: "أنا بوجه التحية لأمي وأختى وأختي التانية ومراتي وعيالي وأهلي اللي مشفتهومش بقالي كتير وأهدي لهم أغنية أنا بعشقك".