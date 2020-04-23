وفاة نائب في البرلمان المالي بسبب كورونا

أعلنت مالي، وفاة نائب ثالث في البرلمان المالي، بعد إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن النائب هو "بيلكو با".

وتأتي وفاته بعد يوم واحد من وفاة النائب "حبيب صوفارا" الذي خسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في مالي 293

وكانت دولة مالي شهدت في 29 مارس الماضي المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، وهو ما آثار مخاوف عديدة من أن تكون هذه الانتخابات سبباً في نشر الوباء في البلاد، خاصة بعد أن ثبت أن بعض النواب المشاركين في الانتخابات كانوا مصابين.

من جهة اخرى، سجلت مالي، أمس الأربعاء، 35 إصابة جديدة بالوباء، وتوفي ثلاثة مصابين به، بينما شفي 16 مصاباً، ليكون بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مالي منذ نهاية مارس الماضي 293 إصابة، من ضمنهم 17 حالة وفاة، و73 حالة شفاء.