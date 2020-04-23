عاجل.. الصين: تسجيل عن 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل عن 10 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في عموم البلاد، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء.

وأشارت السلطات الصينية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء بلغ 82 ألف و 798والوفيات 4 آلاف و632، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، فجر اليوم.

وكانت الصين، سجلت أمس الأربعاء، 30 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية، أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة، هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.