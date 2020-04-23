موريتانيا تٌقرر التخفيف من حظر التجول

قررت موريتانيا التخفيف من حظر التجول بداية من أول يوم من شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا القرار بحسب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، نتيجة عدم تسجيل موريتانيا حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ أيام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وزير الداخلية: خطر انتشار الوباء في البلاد مازال قائمًا

واشار مرزوك، إلى أن هذا الإجراء سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين، مؤكدا أن خطر انتشار هذه الوباء في البلاد مازال قائمًا، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

وكان وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، قال في وقت سابق، إن الظروف التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما زالت قائمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات سواء كانت فردية أو جماعية.

وأكد حامد وفقا لوكالة الإنباء الموريتانية: "سلامة موريتانيا من الوباء لا تعني بالضرورة أننا حصلنا على حصانة وإنما يظل تعرضنا لخطر الوباء قائما في حالة التراخي وعدم الحذر".