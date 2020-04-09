تسجيل إصابة جديدة في موريتانيا بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لموريتانية عادت من باريس على رحلة للخطوط الفرنسية يوم السادس عشر مارس الماضي .

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير الصحة العمومية ، في تصريح للإذاعة الموريتانية إن المصابة في حالة جيدة ولا تظهر عليها أية أعراض وقد تمت إحالتها إلي مقر الحجر الصحي لعزلها ومراقبة حالتها الصحية.

وأضاف أنه تم الكشف عليها ضمن استراتيجية الحكومة المتعلقة بإجراء فحوص لجميع المشمولين بالحجر الصحي قبل خروجهم بغية التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأكد أن عدد الحالات المسجلة في موريتانيا وصل حتى الآن سبع حالات منهما حالتا شفاء وحالة وفاة واحدة فيما يتواجد الأشخاص الأربعة الباقين تحت الحجر الصحي.