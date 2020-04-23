رزان مغربي عن "اغلب السقا": ههزمه بعد ما ضربني في "حرب أطاليا"

كشفت الفنانة رزان مغربي، كواليس برنامجها الجديد مع الفنان أحمد السقا بعنوان "اغلب السقا"، المقرر عرضه في رمضان على شاشة "إم بي سي مصر"، فذكرت أن وجود السقا في البرنامج ساهم في نجاحه، وكان خروجا ناجحا له من عباءة الممثل، موضحة أن البرنامج أفضل من الفورمات العالمية ولا يوجد أي خطأ يذكر بالبرنامج.

وأضافت "مغربي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الممثلين المصريين لا يعلى عليهم وكل النجوم الذين تواجدوا في البرنامج كان لهم دور كبير في نجاح البرنامج، وكانت هناك تحديات كبيرة من أجل نجاح البرنامج وتم العمل في ظروف صعبة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعد من أصعب أنواع البرامج، حيث يخلق نوعا جديدا من التحدي بين كل المتسابقين، "الجمهور هيشوف قصة حلوة والسقا كان بيغنى 30 حلقة والجمهور سيستمتع بالبرنامج"، مازحة: "انتظرت الفرصة لكي أهزم السقا بعد ضربني بالروسية في فيلم حرب أطاليا وجبتله 30 نجما ونجمة عشان نغلبه".