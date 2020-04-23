اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة عائدة للمصريين العالقين بالخارج

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم الخميس، ١١ رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج وذلك ضمن توجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الهجرة والطيران والسياحة.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على إخضاع جميع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة لافتا إلى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما جهزت صحة البحر الأحمر عدد من الفرق الطبية المدربة لتوقيع إجراءات الحجر الصحي على المصريين العالقين بمطار مرسى علم الدولي لدى وصولهم وفرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة العائدين بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل.

كان مطار مرسى علم الدولي، استقبل مساء أمس طائرة مصر للطيران قادمة من مطار الرياض وعلى متنها ما يقرب من ٢٩٥ راكبا من المصريين العالقين في السعودية، في ثاني رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة وجاري استقبال رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من الدول العربية والأجنبية والأفريقية.