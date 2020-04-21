حملت 72 راكبا.. وصول طائرة عالقين مصريين من بيروت إلى مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلة مصر للطيران الإستثنائية، قادمة من بيروت، على متنها 72 مصري من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت رحلة مصر للطيران رقم MS709، أقلعت من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، متجهة إلى بيروت، لعودة المصريين العالقين هناك، وعادت إلى مرسى علم، حيث مقر الحجر الصحي المتوافق عليه مع وزارة الصحة، والمخصص لعزل للمصريين لمدة 14 يوم، وفق توصيات وزارة الصحة، لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، بدء من اليوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.