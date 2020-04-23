نقل النواب تطالب بتهيئة المواصلات لذوي الإعاقة

تقدم محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن معاناة المعاقين مع وسائل النقل والطرق، إذ إنّها ما زالت مستمرة رغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام لأقصى درجة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومي بالشوارع، مشيرا إلى أنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان حسب وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أنّه رغم إصدار قانون ذوي الإعاقة واعتبار 2018 عامًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنّه حتى 2020 ما زالت وسائل المواصلات غير مؤهلة، فلكي يرغب المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات التي تتصل بعدم قدرته على ذلك، ما يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوي الإعاقة قادرين على السير في الشوارع وصعود الأرصفة، مشيرا إلى أنّ تهيئة وسائل النقل للمتعاقين تقتصر على الأتوبيسات الجديدة فقط والتي تمثل نسبة قليلة للغاية مقارنة بجميع وسائل النقل العاملة في مصر.

وأضاف أن وسائل المواصلات في الدول التي تعترف بحقوق المعاقين، يوجد بها وسائل للراحة كالمصاعد وأماكن نزول من أتوبيسات النقل الجماعي والعام، ويتم تخصيص طرق عامة تخص المعاقين، إلا أنّ هذا غير متاح بسبب عدم الاهتمام بالمعاقين في مصر خلال تخطيط البنية العمرانية، ما يحتاج إلى نظرة حكومية.