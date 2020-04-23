"الأهلي صبور" تتبرع بألف كرتونة رمضان للقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية

أعلنت مؤسسة "الأهلي صبور للتنمية العقارية" عن تبرعها بألف كرتونة رمضان للقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والأكثر احتياجًا في محافظة المنيا.

جاء ذلك في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بالغ تقديرها وشكرها للمؤسسة على دعمها القرى الأكثر احتياجًا المصدرة للهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة".

كما تواصلت مكرم، مع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وأيضا مع المجلس القومي للمرأة، وذلك حتى يتم توجيه التبرع إلى إحدى قرى المحافظة، ومن ثمّ يتولى المجلس عملية نقل التبرع إلى القرية وتوزيعه على المستحقين هناك في اطار التعاون المستمر بين الوزارة ودور المجلس التنموي برئاسة دكتورة مايا مرسي

وأشاد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بجهود مؤسسات المجتمع المدني ودعمها المستمر للأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة ، معلناً توفير كل سبل الدعم لهم لوصول المساعدات لمستحقيها والتنسيق المستمر مع وزارة البيئة وفرع المجلس القومي للمرأة .

وأوضح أن إدارة المرأة والطفولة والأمومة عقدت 61 لقاءا توعويا، حول خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على مستوى مراكز المحافظة في الفترة من 2 مارس وحتى 19 مارس الماضي.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، جاءت بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي عقد في ديسمبر 2019.