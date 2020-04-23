عبدالعال يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: سدد الله خطاكم وأبقاكم

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال عبدالعال: "من دواعي سروري وغبطتي، أن أنقل إليكم باسمي وباسم نواب الشعب، خالص ‏التهنئة القلبية الممزوجة بالفخار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة ‏المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدي قواتنا المسلحة، التي حمى ‏ظهرها جبهة داخلية متماسكة.".

وأضاف رئيس المجلس:"إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ‏ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدي أبنائها البررة من رجال القوات ‏المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر".

وتابع عبدالعال: "وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لايريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، ‏فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.، إننا نحني جباهنا احتراما وتقديرا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر ‏العظيم، الذي ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على ‏تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معا النصر المبين، وارتفعت به كرامة ‏وهامة كل من يسكن الأرض العربية".

وأكد رئيس المجلس: "كتب أبطال القوات المسلحة، أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع ‏الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن في أعلى المراتب، وجعلوه ‏أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين ‏والأبرار".

وأوضح: "نحيي كل من شارك في صناعة هذا العيد المجيد، ونحيي كل ضابط وجندي وهب ‏روحه دفاعا عن تراب وطنه، نحيي كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك، نحيي كل زوجة ‏فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده في ملحمة الحرية، رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة ‏الكريمة لكل مواطن على أرض مصر، حمى الله مصر ووقاها من كل سوء، وسدد الله خطاكم وأبقاكم".