عبدالعال يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: سدد الله خطاكم وأبقاكم
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الوطن
11:35 ص | الخميس 23 أبريل 2020
أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
وقال عبدالعال: "من دواعي سروري وغبطتي، أن أنقل إليكم باسمي وباسم نواب الشعب، خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدي قواتنا المسلحة، التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة.".
وأضاف رئيس المجلس:"إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدي أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر".
وتابع عبدالعال: "وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لايريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.، إننا نحني جباهنا احتراما وتقديرا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذي ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معا النصر المبين، وارتفعت به كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية".
وأكد رئيس المجلس: "كتب أبطال القوات المسلحة، أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن في أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار".
وأوضح: "نحيي كل من شارك في صناعة هذا العيد المجيد، ونحيي كل ضابط وجندي وهب روحه دفاعا عن تراب وطنه، نحيي كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك، نحيي كل زوجة فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده في ملحمة الحرية، رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر، حمى الله مصر ووقاها من كل سوء، وسدد الله خطاكم وأبقاكم".