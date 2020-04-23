منها ليالينا 80.. تعرّف على مواعيد مسلسلات Cbc في رمضان

أعلنت قناة "cbc"، مواعيد عرض المسلسلات الجديدة، عبر شاشتها، في شهر رمضان المبارك، إذ تضم عددًا من الأعمال الدرامية المتنوعة.

ويُعرض مسلسل "رجالة البيت" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، يوميًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بينما يُعرض مسلسل "ليالينا" للفنان إياد نصار، الساعة الثامنة مساء.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، بينما يعرض مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، الساعة الحادية عشر مساء، فيما يُعرض مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.