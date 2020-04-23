متحدث "الكهرباء": مستعدون للأحمال الزائدة خلال شهر رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن الشبكة الكهربائية قادرة على تحمل أي أحمال زائدة خلال شهر رمضان، أو بسبب استخدام المكيفات مع ارتفاع درجات الحرارة خلال رمضان.

وأضاف "حمزة"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع علي شاشة القناة الاولى بالتليفزيون المصري، أن التطوير الذي شهدته البنية التحية لشبكات الكهرباء في كل محافظات الجمهورية، جعل الشبكة قادرة على تقديم الخدمة بمنتهى الكفاءة، مع تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك فرق للطوارئ مدربة وجاهزة على مدار الساعة لمواجهة وإصلاح أي أعطال مفاجئة في أي مكان على مستوى الجمهورية، مبينا أن غرفة العمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة، حتى في ظل وجود الحظر الحالي، موضحا أن الغرفة تتابع شكاوى المواطنين التي تصل إلى الخط الساخن 120 الخاص بأعطال الكهرباء.

وتابع متحدث الكهرباء، أن الوزارة أيضا تسير في خطة إحلال العدادات مسبوقة الدفع إلكترونيا للتيسير على المواطنين، وتيسير عملية شحن الكروت في العديد من المنافذ المختلفة، أما العدادات القديمة، فهناك إيضا تيسيرات للدفع الإلكتروني، من خلال "كود السداد الإلكتروني" عن طريق إدخال الكود الخاص الموجود أعلى الفاتورة على الموقع الخاص بالوزارة، لمعرفة قيمة الفاتورة ودفعها.