الكويت تخفض إمدادات النفط للأسواق العالمية

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، إجراء يهدف لدعم أسواق النفط العالمية، التي تعيش حالة من التقلبات بسبب تراجع الطلب العالمي على الخام وامتلاء مستودعات النفط العالمية.

وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن بلاده بدأت بخفض إمدادات النفط للأسواق العالمية، من باب الاستشعار بالمسؤولية واستجابة للوضع الذي تشهده سوق النفط.

وأضاف، أن الكويت قررت خفض الإمدادات بالرغم من أن اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع من الآن.

ونفى الفاضل، الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء بالوكالة، أن تكون الكويت قد تعرضت لضغوطات للإسراع بتخفيض الإنتاج قبل مطلع مايو المقبل، موعد تطبيق اتفاق "أوبك+".

وأكد الوزير الكويتي، ضرورة الالتزام بالتخفيضات من قبل جميع الدول، مشددا على أهمية المحافظة على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة بسبب فيروس كورونا.

ويدخل اتفاق مجموعة "أوبك+"، الذي تشارك به الكويت، حيز التنفيذ في 1 مايو المقبل، وينص على قيام دول المجموعة بخفض إنتاجها النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا شهري مايو ويونيو 2020.