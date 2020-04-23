الأرصاد عن تغيرات الطقس: سببه منخفض غربي قادم من ليبيا ومحمل بالأتربة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، بهيئة الأرصاد، إنّ حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأحوال الجوية خلال أول أيام شهر رمضان، ترجع لمنخفض غربي قادم من شرق ليبيا، محمل بالرمال والأتربة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ المنخفض خماسيني، مثير للرياح على الأماكن المفتوحة في بعض المحافظات، كما سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بين 6 لـ7 درجات، تتراوح بين 34 لـ36 درجة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية وعدد من المحافظات، وقد تصل إلى القاهرة.

وتابع مدير مركز التحاليل، أنّ درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية ساعات الليل، وتنخفض بنحو 10 درجات، مشيرا إلى أنّ درجات الحرارة في النصف الثاني من شهر الربيع، تكون مرتفعة بطبيعتها أكثر من درجات الحرارة خلال فصل الصيف.